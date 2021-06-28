شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: ننتظر قرار الكاف بشأن تقديم نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بصعود فريقه إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

قال في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "كنا نرغب في تطبيق القانون ومجرد توججه إلى تقنية الفار وكنت أثق أن رضوان جيد سيحتسبها بمجرد رؤيتها وكل ما كنت أرغب فيه هو تطبيق القانون".

وأضاف: في آخر 10 سنوات كان للترجي تواجد كبير على المستوى الإفريقي فهو بطل 2018 و2019 وتواجد في النهائي في 2012 معنا وووصل للنهائي 4 مرات في آخر 10 سنوات، وكانت المباراة صعبة ولكن نجحنا بشخصيتنا وطريقتنا وأسلوبنا وردة فعل الترجي كانت متوقعة من البداية ولكن كان مهم الثبات الانفعالي للاعبين لأن الترجي كان يحاول الفوز، ولكن حدثت حالة درجة ونقص عددي وتأخر في النتيجة لصالح الأهلي.

وعن تلقي الأهلي ما يفيد إقامة نهائي افريقيا يوم 15 يوليو المقبل بدلًا من يوم 17؟"، رد عبد الحفيظ بالنفي مؤكدا أن الفريقين الأهلي وكايزر تشيفز لديهما لاعبين في المنتخب الأولمبي، ولو وافق الكاف على تقديم موعد النهائي بعض الشىء فهذا أمر يخصه، وننتظر القرار بشكل رسمي وبعد ذلك نرتب أوضاعنا.

وفيما يخص الأهلي تأجيل مباريات الدوري، شدد على أن ناديه ينتظر القرار النهائي من الكاف أولًا بشأن موعد نهائي إفريقيا ثم ننظر في أمر المسابقة المحلية".

وعن وجود مشاكل بين مروان محسن والجهاز الفني للأهلي، قال: "الكلام وارد ونسمعه عن أي لاعب وليس مروان فقط، طالما يلعب في الأهلي، مؤكدا أن الموسم لم ينته بعد والذي سيحقق بطولات هذا الموسم هم اللاعبين الحاليين، ويجب على الكل أن يكون جاهزًا.

كشف أن وليد سليمان أصيب في العضلة الأمامية وسنطمئن عليه اليوم الاثنين بعد اجراء الأشعة اللازمة، ومنذ بداية بطولة دوري أبطال إفريقيا ونسافر خارج مصر بطائرة خاصة، مجلس الإدارة والخطيب لم يتاخروا علينا في شيء".

شدد على أنه حتى الآن مباراة النهائي يوم 17 يوليو المقبل ولم تتم مخاطبة لاعبي الأهلي للانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي، ولاعبي الأهلي معنا حتى هذا التاريخ، ليس لدي معلومة حتى الآن لا يوجد تغيير في موعد النهائي، لو تغير الموعد وأصبح يوم 15 أو 16 فسيكون شيء جيد لكل الأطراف لكن حتى الآن اللاعبين ستكون معنا حتى يوم 17 من الشهر المقبل.