شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 / 6 / 2021 فى الدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 28 / 6 / 2021 فى الدوري المصرى ، حيث تقام مباراة مصر المقاصة والزمالك على ستاد السويس ومباراة انبى والمقاولون العرب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة مصر المقاصة والزمالك

تقام مباراة مصر المقاصة والزمالك في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد السويس في إعادة لمباراة كأس مصر الأخيرة بين الفريقين التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، وصل الزمالك بهذا الانتصار إلى نصف نهائي الكأس، وسيواجه نادي أسوان، وعلى صعيد الدوري يحتل الفريق الأبيض صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، ويأتي خلفه النادي المصري برصيد 43 نقطة.

بينما نادي مصر المقاصة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، وستكون المباراة بالنسبة له ثأرية بعد خروجه من كأس مصر على يد الزمالك.

موعد مباراة انبى والمقاولون العرب

تقام مباراة انبى والمقاولون العرب في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل ذئاب الجبل مع سموحة بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ويحتل انبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.