شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناجى جدو: مروان محسن لا يستطيع أن يحافظ على مكانه بالأهلى..والرحيل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ، قائلا: "أرى أن الأفضل له هو الآخر أن يخرج للإعارة".

وأضاف جدو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الأهلى يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي خلال الفترة المقبلة، لمساعدة محمد شريف".

وتابع مهاجم الأهلى السابق: "محمد شريف طمئن جماهير الأهلي أن هناك مهاجم يحرز أهدافًا ويسجل من نصف فرصة، وهو الأفضل حاليًا لأنه مؤثر جدًا مع الفريق ويلعب بقدميه الإثنين ويُسجل من نصف فرصة".

وأكمل جدو: "والتر بواليا لاعب جيد ولكنه لم يستطع أن يحصل على ثقة جماهير الأهلي وأرى أن يخرج للإعارة، والمهاجم بالتحديد يحتاج أن يحرز أهدافًا لكي يحصل على ثقة الجماهير، خاصة عندما يكون صفقة جديدة".

واستطرد عن بواليا: "وارد أنه لم يأخذ وقت كافي ولكن في الأهلي يجب أن تستغل الوقت لأن هناك البديل الجاهز دائما".