شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: الإعلان عن المدرب سيكون بعد مباراة سيراميكا.. ومحدش كلم هيثم شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجدى سبالك، نائب رئيس نادي أسوان، الشكر للكابتن علاء عبد العال، على الفترة التي قضاها مع تماسيح النيل، والإعلان عن المدرب الجديد سيكون بعد مباراة سيراميكا المقبلة في الدورى.

وقال مجدى سبالك، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "وجهنا الشكر لـ علاء عبد العال، ونمر بمرحلة صعبة وخطيرة، ونواجه سوء حظ غير طبيعى وأحداثا غريبة تعطل مسيرة الفريق".

وأضاف نائب رئيس أسوان: "علاء عبد العال غير مقتنع باللاعبين، ودائما يقول أنه غير مسئول عن التعاقد معهم وأخبرنا بأنه معندوش قناعة بلاعبى أسوان، واعتبر ما وصل إليه نادى أسوان إنه إنجاز رغم أننا نصارع من أجل البقاء في الدوري، ونشكر الكابتن علاء عبد العال على الفترة الماضية والتغيير من باب الإحساس بأن العلاقة مع اللاعبين على غير ما يرام".

وتابع مجدى سبالك: "أجلنا التعاقد مع مدرب لنادى أسوان لبعد مواجهة سيراميكا، ومحدش كلم هيثم شعبان ولم يتفاوض معه لقيادة الفريق، وكابتن ربيع ياسين متعاقد مع بتروجت ولديه عقد لمدة موسم ونصف وصعب أن يتم التعاقد معه، واختياراتنا ستكون من بين 4 لاعبين ولن نعلن أسماء حاليا".

وعن انقطاع الكهرباء، قال: "شركة الكهرباء بالتعاون مع شركة استادات شكّلا لجنة لمعرفة سبب انقطاع الكهرباء وليس لنا أي دخل بانقطاع الكهرباء".