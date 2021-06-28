شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يخضع لأشعة اليوم لتحديد مصير مشاركته أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، أنه من الوارد أن تجمع بعض الإعلانات لاعبي الأهلى والزمالك معا في الفترة المقبلة، موضحا أن نجوم الفريق الأبيض سيقتحمون مجال الإعلانات في المستقبل القريب.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "وليد سليمان تعرض للإجهاد في مران الأهلى الأحد ومن المقرر أن يخضع لأشعة اليوم الاثنين لتحديد حجم اصابته وإمكانية لحاقة بمباراة بيراميدز المقبلة ".

وأوضح وكيل اللاعبين أن الأسعار الخاصة باللاعبين سترتفع في الشهور القادمة مؤكدا أن القيمة التسويقية للاعب في ناديه تحكم سعر انتقاله في الميركاتو المقبل.

وأكمل الحديدي: "الزمالك لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع صالح جمعة، لاعب سيراميكا، واللاعب ملتزم بعقده مع ناديه".

وختم: "الأيام المقبلة قد تشهد تجديد عقد عبد الله جمعة مع الزمالك، والمفاوضات تمت بسهولة بين زيزو مع إدارة الزمالك بعد الاتفاق على كافة الأمور، ولم تكن هناك أي مشاكل".