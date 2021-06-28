شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا، ترتيب هدافى الدورى المصرى، بعد مباريات اليوم الأحد، برصيد 14 هدفا، وجاء المغربي أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، في المركز الثانى برصيد 12 هدفا، بينما احتل عمر كمال لاعب المصري المركز الثالث برصيد 11 هدفا بالتساوى مع أحمد سمير، مهاجم طلائع الجيش.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالى:



ترتيب هدافى الدورى

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى:

الإسماعيلى 3 – 0 سموحة

واصل فريق الإسماعيلى سلسلة نتائجه الرائعة محققا الفوز بثلاثية نظيفة على سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ27 للدورى.

أحرز الهدف الأول للإسماعيلى الناميبى شيلونجو فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وأضاف التونسى فخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب الهدفين الثانى والثالث، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 35 نقطة فى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 40 نقطة فى المركز الرابع.

البنك الأهلى 2 – 0 طلائع الجيش

حقق فريق البنك الأهلي فوزا مهما على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري، وأحرز أحمد على هدف التقدم بالدقيقة 9 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز كريم بامبو فوز فريقه بالهدف الثانى فى الدقيقة 92 من ركلة جزاء أيضاً.

فريق البنك الأهلي يكمل سلسلة الانتفاضة لفرق القاع في بطولة الدوري بعد تمكن كل من الإنتاج الحربي ووادي دجلة في تحقيق الفوز في نفس الجولة .

ويستمر البنك الأهلى في المركز السابع عشر رغم فوزه برصيد 22 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازالت لديه مباراتين مؤجلتين.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 .