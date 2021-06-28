شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 27 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 27 / 6 / 2021 مباراتين فى الدورى المصرى، حيث التقى الإسماعيلى مع سموحة وانتهى اللقاء بفوز الدراويش بثلاثية نظيفة، بينما واجه البنك الأهلى نظيره طلائع الجيش وانتهى اللقاء بفوز البنك بثنائية نظيفة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الأحد..

الإسماعيلى 3 – 0 سموحة

واصل فريق الإسماعيلى سلسلة نتائجه الرائعة محققا الفوز بثلاثية نظيفة على سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ27 للدورى.

أحرز الهدف الأول للإسماعيلى الناميبى شيلونجو فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وأضاف التونسى فخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب الهدفين الثانى والثالث، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 35 نقطة فى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 40 نقطة فى المركز الرابع.

البنك الأهلى 2 – 0 طلائع الجيش

حقق فريق البنك الأهلي فوزا مهما على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري، وأحرز أحمد على هدف التقدم بالدقيقة 9 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز كريم بامبو فوز فريقه بالهدف الثانى فى الدقيقة 92 من ركلة جزاء أيضاً.

فريق البنك الأهلي يكمل سلسلة الانتفاضة لفرق القاع في بطولة الدوري بعد تمكن كل من الإنتاج الحربي ووادي دجلة في تحقيق الفوز في نفس الجولة .

ويستمر البنك الأهلى في المركز السابع عشر رغم فوزه برصيد 22 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازالت لديه مباراتين مؤجلتين.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 .