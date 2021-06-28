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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك يوم الأحد 27 / 6 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها مطالبة كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، لاعبيه بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز فى مباراة اليوم أمام المقاصة.

كارتيرون لـ"لاعبي الزمالك" : لازم نفوز في كل المباريات المقبلة

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريب الختامى بالعين السخنة، استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له غدا بالدورى الممتاز. وحرص المدير الفنى للزمالك على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها فى المران.. مطالبا اللاعبين بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز فى مباراة الغد.

أهدى جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بنادى الزمالك، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين، الوفد الفلسطينى الموجود بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، لحضور مباراة فريق الأمل ومنتخب فلسطين الأولمبى درع النادي؛ تقديراً من نادى الزمالك للأشقاء فى فلسطين.

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بالعين السخنة للانتظام فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المقاصة، المحدد لها السابعة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز، باستاد الجيش بالسويس.