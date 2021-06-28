- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك يوم الأحد 27 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك يوم الأحد 27 / 6 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها مطالبة كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، لاعبيه بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز فى مباراة اليوم أمام المقاصة.
كارتيرون لـ"لاعبي الزمالك" : لازم نفوز في كل المباريات المقبلة
عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريب الختامى بالعين السخنة، استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له غدا بالدورى الممتاز.
وحرص المدير الفنى للزمالك على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها فى المران.. مطالبا اللاعبين بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز فى مباراة الغد.
أهدى جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بنادى الزمالك، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين، الوفد الفلسطينى الموجود بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، لحضور مباراة فريق الأمل ومنتخب فلسطين الأولمبى درع النادي؛ تقديراً من نادى الزمالك للأشقاء فى فلسطين.
وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بالعين السخنة للانتظام فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المقاصة، المحدد لها السابعة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز، باستاد الجيش بالسويس.
يلتقى فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى المباراة الحاسمة بين الفريقين لتحديد بطل لقب دروى السوبر، فى اللقاء الذى سيقام بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق المسافرة إلى العين السخنة استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة غدا في الدوري العام بملعب الجيش بالسويس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.
يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى الوقت الحالى حسم قائمة الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد انتظارا لاخطاره من قبل إدارة النادى بهوية الصفقات التى سيتم حسمها بعد التشاور بين الجانبين حول عدد من الأسماء المرشحة لتعزيز خطوط الفريق المختلفة وذلك لحسم الراحلين بناءً على المقرر انضمامهم مع انتظار أيضًا فترة التوقف عقب لقاء غزل المحلة الذى سيجمع بين الفريقين يوم 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث ستكون أول مباراة للأبيض بعد فترة التوقف المقبلة يوم 7 أغسطس المقبل أمام الاتحاد السكندرى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المعينة التي تدير نادى الزمالك، أن مجلس إدارة نادى الزمالك لن يسمح بأى أخبار كاذبة عن الفريق وسيحافظ على كل ما يخص النادى.
وقال حسين لبيب في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "توليت المهمة منذ شهر في الزمالك ومهمتى الحفاظ على كل ما يخص الزمالك، وفاتح إيدى لكل الناس من أبناء الزمالك والإعلام، وأرفض نقل أي أخبار كاذبة عن الفريق الأبيض".