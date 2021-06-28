7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، 20 لاعبا واستبعاد عواد .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء المقاصة ، واتحاد الكرة يخاطب الكاف لتقديم موعد نهائى دورى أبطال أفريقيا 24 ساعة، اتحاد جدة يرسل موافقة رسمية على مشاركة أحمد حجازى فى أولمبياد طوكيو.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق المسافرة إلى العين السخنة استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة غدا في الدوري العام بملعب الجيش بالسويس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

اتحاد جدة يرسل موافقة رسمية على مشاركة أحمد حجازى فى أولمبياد طوكيو

تسلم اتحاد الكرة موافقة رسمية من نادى اتحاد جدة السعودى، على مشاركة مدافعه الدولى أحمد حجازى مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق يوليو المقبل.

الأهلي يسوق والتر بواليا قبل التعاقد مع ثانى الصفقات الصيفية

كشف مصدر لليوم السابع أن إدارة النادى الأهلى بدأت تسويق الزامبى والتر بواليا، مهاجم الفريق مبكراً، تمهيداً للتعاقد مع لاعب أجنبى جديد لتدعيم هجوم الأهلى بالموسم الجديد.

خاض محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا منفردا صباح اليوم، الأحد، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، وغادر اللاعب النادى فور الانتهاء من تدريباته بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.

بعد أزمة انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي.. لاعبان "صداع" فى رأس شوقي غريب

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزي، خرج من حسابات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو، لتعذر انضمام الفرعون بسبب تمسك ناديه الإنجليزى بخدماته ورفضه الاستغناء عنه فى توقيت إقامة الأولمبياد الشهر المقبل.