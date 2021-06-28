شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: الروح والإصرار سر فوز البنك الاهلي على طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد جلال، المدير الفنى لفريق البنك الاهلى، عن سعادته بالفوز على طلائع الجيش وتحقيق ثلاث نقاط للوصول إلى مركز متقدم فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز والهروب من الهبوط.

وأكد خالد جلال، خلال تصريحات صحفية، أن روح وإصرار لاعبي الفريق على الفوز كان واضحا للجميع وسنغلق صفحة مباراة الجيش فوراً وسنبدأ بفتح صفحة لاتقل أهمية عن مباراة الجيش حيث سنلتقي بفريق المصري البورسعيدي القوي في مباراة سنسعي فيها للفوز بإذن الله.

وحقق فريق البنك الأهلي فوزا مهما على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري، وأحرز أحمد على هدف التقدم بالدقيقة 9 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز كريم بامبو فوز فريقه بالهدف الثانى فى الدقيقة 92 من ركلة جزاء أيضا.

ويستمر البنك الأهلى في المركز السابع عشر رغم فوزه برصيد 22 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

بينما قال كريم شحاته، المدير الرياضي بنادي البنك الأهلى، إن الفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش منح الفريق ثقة كبيرة في المنافسة على البقاء بالدوري هذا الموسم قائلا: "هنحاول نموت نفسنا في المباريات المقبلة، بعد الفوز على فريق بحجم وإمكانيات الطلائع".