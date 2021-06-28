شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: لا أساس لشائعة رحيلي عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، عن المستوى الذي يسير عليه النشاط الرياضى في القلعة البيضاء، سواء في كرة القدم أو في الألعاب الأخرى.

وقال جعفر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "تواجدت في نادي الزمالك اليوم لمتابعة ودية فريق الأمل أمام منتخب فلسطين الأولمبي ومستمر في النادي ولا نية لرحيلى عن الزمالك".

وأضاف: "فوجئت بأنباء رحيلي عن الزمالك ولم يتحدث معي أي مسئول في هذا الشأن، إحنا ولاد النادي وحالة الفزع التي تصدر عن نادي الزمالك مغرضة ولا أساس لها من الصحة، الزمالك بطل في جميع الألعاب".

ويرى جعفر أن التجديد مع أحمد سيد زيزو تم بهدوء، وهذا أزعج البعض، لذلك يحاول تصدير الأزمات للفريق الأبيض: "أشكر اللاعبين واللجنة وجميع عناصر منظومة الكرة، لأنهم يعملون بعشق وبإخلاص كبيرين من أجل إعلاء اسم الزمالك".

ويواجه الزمالك المقاصة في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري، بينما يلتقى إنبي مع المقاولون في نفس التوقيت.

ويعتلى الزمالك قمة ترتيب جدول الدورى برصيد 58 نقطة، بينما يقع مصر المقاصة فى المركز السابع برصيد 36 نقطة.