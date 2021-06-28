شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى: توقعنا صعوبة لقاء بيراميدز ولا نفكر إلا في نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سعيد وهبى، المتحدث الرسمي لنادى الرجاء المغربى، عن سعادته بالفوز على نادي بيراميدز والتأهل إلى نهائي الكونفدرالية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى.

وقال سعيد وهبى، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2: "كنا ندرك صعوبة مواجهة نادى بيراميدز مثلها مثل كل المواجهات الأندية المصرية، ونشكر نادى بيراميدز على الاستقبال الرائع في مصر وحسن الضيافة".

وأضاف سعيد وهبى: "لدينا برنامج شاق جدا قبل مواجهة شبيبة القبائل في نهائي الكونفدرالية، والمباراة حملت طابع درامى بعد إهدار الفريقين 3 ركلات جزاء، ولكن التوفيق ابتسم للرجاء في نهاية المطاف".

وعن سفيان رحيمى، قال: "نهنئ الأهلى على الوصول لنهائى دوري أبطال أفريقيا، والرجاء مركز جدا في نهائي الكونفدرالية ولا يفكر في أي شيء أخر في الوقت الحالي".

وتأهل فريق الرجاء المغربى لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.