أخبار الأهلي يوم الأحد 27 / 6 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى يوم الأحد 27 / 6 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها بدء إدارة النادى الأهلى فى تسويق الزامبى والتر بواليا، مهاجم الفريق مبكراً، تمهيداً للتعاقد مع لاعب أجنبى جديد لتدعيم هجوم الأحمر بالموسم الجديد.

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المقاصة استعدادا لنهائي أفريقيا

طالب إسلام الشاطر، مقدم برنامج البيت الكبير على قناة الأهلي، مسئولي اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق الأحمر ضد المقاصة يوم 11 يوليو المقبل، من أجل الاستعداد الجيد لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو المقبل بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

أكد الأمير في تصريحات لـ"الخليج 365" أن كريم فؤاد مستمر مع إنبى حتى نهاية الموسم لافتًا إلى أنه كان يتمنى تفعيل بند الشراء الخاص باللاعب ولكن الظروف المالية حالت دون تنفيذ رغباتهم.

أكد مصطفى الأمير، رئيس نادى إنبى، أن النادى الأهلى ملتزم معهم بتنفيذ امتيازات عقد حمدى فتحى، موضحا أنه يتبقى لهم القسط الأخير الذى يبلغ 3 ملايين جنيه.

وأضاف الأمير فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الأهلى ما بيضحكش على حد ويتبقى لنا القسط الأخير فقط فى امتيازات عقد حمدى فتحى، حيث ينص التعاقد أنه فى حال شارك حمدى فى 45 مباراة مع المارد الأحمر يحصل إنبى على 3 ملايين جينه، ويحصل على كل جزء بعد 15 لقاء".

يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، استمرار الدفع بأكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في مباراته القادمة ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل بالجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري العام.

تأتي رغبة الجهاز الفني للأهلي في استمرار الدفع بأكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمني استغلالا للدفعة المعنوية التي حصل عليها اللاعب بعد مشاركته في مباراتي الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقديم عروض قوية في المباراتين وإشادة الجميع بمستواه الذي قدمه في مباراتي الذهاب والعودة.

يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى يوم 17 يوليو المقبل فى نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتى تجمعهما على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

كشف مصدر لليوم السابع أن إدارة النادى الأهلى بدأت تسويق الزامبى والتر بواليا، مهاجم الفريق مبكراً، تمهيداً للتعاقد مع لاعب أجنبى جديد لتدعيم هجوم الأهلى بالموسم الجديد، وأكد موسيمانى للجنة التخطيط أن بواليا خرج بشكل كامل من حساباته بعد حصوله على عدد كبير من الفرص، إلا أنه لم ينجح فى استغلالها ليتم تجميده على دكة البدلاء فى ظل التألق الكبير لمحمد شريف مهاجم الفريق الأساسى بالفترة الحالية.

نال أكرم توفيق لاعب الأهلى إشادة الجميع فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، بعدما تألق بشكل لافت الفترة الماضية، وتساءل الكثيرون عن مصير أكرم توفيق حول إمكانية عودة اللاعب لدكة الاحتياطى بعد تألقه بهذا الشكل.

رغم فوز الأهلى العريض على الترجى التونسى فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز ذهاباً فى رادس بهدف نظيف وتكرار الفوز إياباً فى القاهرة بثلاثية نظيفة إلا أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى يرى أنه كان فى الأمكان أفضل مما كان، خاصة فى مباراة الإياب والتى شهدت إهدار لاعبى الأهلى لعدد من الفرص القياسية، كما لم يتم استغلال لعب الترجى أوقاتا كبيرة من المباراة منقوصى العدد بعد طرد إلياس شتى على خلفية تسببه فى ركلة الجزاء التى نتج عنها الهدف الأول للأهلي.