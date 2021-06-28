الإكوادور تخطف تعادلا ثمينًا أمام البرازيل بكوبا أميركا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل أمام نظيره الإكوادوري بهدف لكل فريق، صباح اليوم الإثنين، في ختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أميركا، والتي شهدت أيضًا تفوق بيرو على فنزويلا بهدف نظيف.

وتقدم المنتخب البرازيلي بالهدف بعد مرور 37 دقيقة من الشوط الأول، بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها إيفرتون، ليلعب ميليتاو كرة رأسية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الإكوادور.

وتمكن منتخب الإكوادور من إدراك التعادل في الدقيقة 53 بعد كرة رأسية من فالنسيا مهد بها تمريرة رائعة إلى البديل مينا الذي بات في وضعية إنفراد بأليسون، ليطلق تصويبة أرضية قوية في شباك البرازيل.

وفي مواجهة أخرى، نجح أندير كاريلو في تسجيل هدف فوز بيرو على فنزويلا في الدقيقة 48 من اللقاء، ليؤمن وصافة المجموعة لفريقه.

وبتاك النتائج، تصدر المنتخب البرازيلي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، أمام بيرو بسبع نقاط، ثم كولومبيا بأربع نقاط، والإكوادور بثلاث نقاط.

وودع المنتخب الفنزويلي -الذي يقوده فنيًا جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي- منافسات البطولة بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطتين.

ومن المقرر أن تقام كوبا أميركا في نسختها الحالية من مجموعتين تضم كل واحدة خمسة منتخبات، حيث يتأهل أربعة منهم إلى دور الثمانية، بينما يودع متذيل الترتيب المنافسة.

يذكر أن المجموعة الأولى لكوبا أميركا يتربع على صدارتها منتخب الأرجنتين بسبع نقاط، ثم باراجواي بست نقاط، وتشيلي بخمس نقاط -أنهى مبارياته-، ثم أوروجواي بأربع نقاط، وأخيرًا بوليفيا بدون رصيد، قبل مباريات الجولة الأخيرة.