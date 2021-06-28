نشرة الأحد.. بيراميدز يودع الكونفدرالية على يد الرجاء.. وإصابة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 27 يونيو 2021.4

"خصم وإيقاف".. فرج عامر يعاقب لاعبي سموحة بعد ثلاثية الإسماعيلي

قائمة المقاصة.. باسم مرسي يقود 23 لاعبًا استعدادًا للزمالك

وكيله لمصراوي: إصابة وليد سليمان في موضعها القديم.. ويخضع لأشعة خلال ساعات

بركلات الترجيح.. الرجاء المغربي يقصي بيراميدز ويتأهل لنهائي الكونفدرالية

التشيك تهزم هولندا بثنائية وتتأهل لربع نهائي يورو 2020 (فيديو)

مصدر لمصراوي: ربيع ياسين يدخل حسابات أسوان

أحداد يقود فريق الأمل بالزمالك للفوز على الأولمبي الفلسطيني وديًا

إصابة قوية لمصطفى محمد (فيديو)

أفشة رجل مباراة الأهلي والترجي

سيرينا وليامز تؤكد عدم مشاركتها في الأولمبياد

مران الأهلي.. تدريبات منفردة لكهربا بسبب الامتحانات