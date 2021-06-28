قذيفة هازارد تطيح بالبرتغال وتصعد ببلجيكا لدور الـ8 في "يورو 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

واصل منتخب بلجيكا سعيه لتحقيق حلمه والفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) لأول مرة في تاريخه، وصعد لدور الثمانية في البطولة، عقب تغلبه 1 / صفر على نظيره البرتغالي، حامل اللقب، اليوم الأحد في دور الـ16 للمسابقة.

وتقمص ثورجان هازارد دور البطولة في اللقاء، وسجل هدف المنتخب البلجيكي الوحيد في الدقيقة 42.

وبهذا الفوز ضرب منتخب بلجيكا موعدا ناريا في دور الثمانية مع منتخب إيطاليا بمدينة ميونخ الألمانية يوم الجمعة المقبل.

وبددت الهزيمة أحلام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في قيادة منتخب بلاده للمضي قدما في البطولة، وليقف رصيده التهديفي في النسخة الحالية للمسابقة عند خمسة أهداف في صدارة قائمة الهدافين، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه، التشيكي باتريك شيك.

وكان رونالدو يطمح في قيادة البرتغال للاحتفاظ باللقب، لتعزز حظوظه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وبدأت المباراة بهجوم متبادل من المنتخبين، فيما شهدت الدقيقة الخامسة الفرصة الأولى في اللقاء للمنتخب البرتغالي عبر ديوجو جوتا، الذي تلقى تمريرة أمامية، وسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة ذهبت بجوار القائم الأيسر.

وسدد ريناتو سانشيز من مسافة بعيدة المدى في الدقيقة 22، لكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى البلجيكي.

وحصلت البرتغال على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25، ونفذها النجم كريستيانو رونالدو، الذي أطلق قذيفة صاروخية على يمين تيبو كورتوا، حارس مرمى بلجيكا، والذي تصدى للكرة بصعوبة بالغة.

وبمرور الوقت، فرضت البرتغال سيطرتها على اللقاء، وحاصرت المنتخب البلجيكي في منتصف ملعبه.

وسنحت أول فرصة لبلجيكا في المباراة في الدقيقة 37 عن طريق توماس مونييه، الذي سدد من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وجاءت الدقيقة 42 لتشهد هدف التقدم لبلجيكا عن طريق ثورجان هازارد، الذي تلقى تمريرة من مونييه، وسدد تصويبة رائعة من خارج المنطقة، على يسار روي باتريشيو، حارس مرمى البرتغال، الذي حاول إبعادها، ولكن دون جدوى لتسكن الكرة شباكه، وينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا بهدف نظيف.

وأجرى منتخب بلجيكا تبديلا اضطراريا في الدقيقة 47 بنزول درييس ميرتينز بدلا من النجم كيفن دي بروين الذي تعرض للإصابة.

وكثف منتخب البرتغال هجماته في ظل تراجع بلجيكا للدفاع، وتعززت قدراته الهجومية بنزول برونو فيرنانديز وجواو فيليكس بدلا من جواو موتينيو وبرناردو سيلفا في الدقيقة 56.

وأضاع ديوجو جوتا فرصة مؤكدة لإحراز هدف التعادل في الدقيقة 59، حيث تابع تمريرة عرضية زاحفة من الجهة اليمنى عن طريق رونالدو، ليروض الكرة لنفسه ويسدد من داخل المنطقة، لكنه أطاح بها بعيدا تماما عن المرمى.

وسدد فيليكس ضربة رأس من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 61، لكن الكرة وصلت سهلة لأحضان كورتوا.

وأتيحت أول فرصة لبلجيكا خلال هذا الشوط في الدقيقة 63 عبر تسديدة من على حدود المنطقة لروميلو لوكاكو، ولكن الكرة علت العارضة بقليل.

وحصلت البرتغال على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 72 نفذها رونالدو، الذي سدد الكرة في الحائط البشري، قبل أن يسدد أخرى من داخل المنطقة في الدقيقة 76، أمسكها كورتوا بثبات.

ووقف كورتوا حائلا دون تسجيل البرتغال هدف التعادل في الدقيقة 82، بعدما تصدى ببراعة لضربة رأس من روبن دياش، فيما صادف المنتخب البرتغالي سوء حظ بالغ في الدقيقة 83، بعدما تصدى القائم الأيسر لتسديدة من داخل المنطقة عبر رافاييل جوريرو.

وأسرع المنتخب البرتغالي من إيقاعه، وحاصر نظيره البلجيكي في منطقة جزائه، وكاد فيليكس أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، بعدما سدد كرة زاحفة من على حدود المنطقة، مرت بمحاذاة القائم الأيمن مباشرة، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لبلجيكا على البرتغال.