سفير مصر بالمغرب يرد.. هل يتم السماح للجماهير بحضور نهائي أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب، إن السلطات المغربية تتحفظ حول دخول الجماهير في نهائي دوري أبطال أفريقيا في لقاء سيجمع بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأضاف سفير مصر في المغرب عبر شاشة "النهار" مساء الأحد :"القرار متوقف على السلطات المغربية لأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وافق على دخول الجماهير".

وتابع :"كاف وافق في وقت سابق على دخول الجماهير في لقاء الوداد البيضاوي وكايزر تشيفز والذي أقيم بالمغرب لكن السلطات المغربية رفضت".

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي وكايزر تشيفز في 17 من الشهر المقبل على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" بالمغرب.

وكان الأهلي صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على الترجي بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، حجز كايزر تشيفز بطاقة الصعود للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ النادي الجنوب أفريقي عقب إقصاء الوداد البيضاوي بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.