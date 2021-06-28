"خصم وإيقاف".. فرج عامر يعاقب لاعبي سموحة بعد ثلاثية الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قرر محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق بعد الخسارة التي مني بها أمام الإسماعيلي.

كان الإسماعيلي قد تمكن من تحقيق الفوز على سموحة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت الأحد لحساب الجولة 27 من عمر دوري We الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "إيقاف مستحقات لاعبي سموحة لكرة القدم جميعا، وخصم ٥٠ ألف جنيه من كل من شارك في مباراة الإسماعيلي".

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ11 بجدول الترتيب، وظل سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.