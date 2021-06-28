شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل والاكوادور في بطولة كوبا أمريكا 2021 ضمن مباريات اليوم الاحد 27 يونيو 2021 بالجولة الخامسة من المجموعة الثانية التي تضم بيرو وفنزويلا وكولومبيا.

أوقف منتخب الاكوادور قطار انتصارات البرازيل بتعادل مثير بهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة غويانيا في البرازيل.

وفشل منتخب البرازيل في تحقيق الفوز لأول مرة في 11 مباراة لكنه نجح رغم ذلك في الفوز بصدارة المجموعة الثانية في كأس كوبا أمريكا والتأهل لدور الثمانية.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم المنتخب البرازيلي بهدف دون مقابل، وجاء عند الدقيقة 37 عن طريق ضربة رأسية جميلة من المدافع ميليتاو بصناعة من إيفرتون.

وخلال الشوط الثاني استطاع منتخب الاكوادور ان يتدارك التعادل في الدقيقة 53 عبر البديل أنخيل مينا بعد ان استغل كرة ساقطة امامه وسدد بقوة في شباك أليسون بيكر.

وبهذه النتيجة خرجت فنزويلا، التي خسرت 1-صفر أمام بيرو، من البطولة بينما تأهلت البرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو من المجموعة الثانية.

وستتحدد مواجهات دور الثمانية غدا الاثنين بعد الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، وضمنت الأرجنتين وتشيلي وباراجواي وأوروجواي التأهل إلى دور الثمانية.

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل والاكوادور في بطولة كوبا أمريكا 2021