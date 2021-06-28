مَن المسؤول عن فضيحة حفيظ دراجي والجالي في بي إن سبورتس؟

سقط معلق قنوات بي إن سبورتس القطرية، حفيظ دراجي، وزميله مهند الجالي، في هفوة مهنية فادحة أثناء مباراة إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بين النادي الاهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، عندما شددا على عدم أحقية بطل القرن الافريقي في ركلة جزاء خلال الشوط الأول، وإذا كان من حقه ركلة جزاء فليس من حق الحكم طرد مدافع الترجي.

وربح المارد الأحمر مباراة الذهاب في رادس بهدف دون رد، ثم كرر الفوز إيابًا بنتيجة أعرض، في مباراة شهدت حالة طرد أثارت الجدل لنجم دفاع الترجي الياس شتي بسبب ردة فعل المعلق حفيظ دراجي على الهواء مباشرة من قنوات بي إن سبورتس، وتحليلات طارق ذياب ومقدم ستوديو المباراة مهند الجالي، حيث عكست جهلهم بتفاصيل القانون المعدل من قبل الفيفا في عام 2016.

الاستوديو التحليلي لقمة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شاشة بي إن سبورتس شهد الكثير من اللغط بفعل اعتراض حفيظ دراجي على طرد المدافع الجزائري إلياس شتي، فقد شاطره التونسي طارق ذياب الرأي، وحاول مقدم الاستوديو الليبي مهند الجالي فرض رأي يشوبه التعصب، ومحاولة شن حملة ضد الحكم والجهاز الفني للنادي الاهلي الذي اعترض بشدة وطالب بتقنية الفار للتأكد من وجود تعمد عرقلة من شتي ضد طاهر محمد طاهر.

وتعود المشكلة التي نشبت بين وائل جمعة وطارق ذياب بين الشوطين، إلى تصدير مقدم الاستوديو لمعلومة غير دقيقة حول قرار إلغاء العقوبة الثلاثية في قوانين كرة القدم، حيث أبدى رأيه بطريقة غير احترافية، مؤكدًا أن اللاعب الجزائري لم يكن يستحق الإقصاء من اللقاء، بعد ارتكابه مخالفة داخل منطقة الجزاء، منع على إثرها هدفًا محققًا للخصم، طاهر محمد طاهر.

وانفعل نجم الأهلي السابق وائل جمعة، أحد محللي قنوات بي إن سبورتس، على مُقدم الاستوديو مهند الجالي، وطالبه بضرورة التأكد من معلوماته قبل الإفصاح عنها على الهواء مباشرة، حيث أشار إلى أنه تم إلغاء العقوبة الثلاثية بالفعل من قبل الفيفا، لكن وفق شروط وضوابط معينة.

أين الخبير التحكيمي في بي إن سبورتس؟

تستمر ستوديوهات الشبكة القطرية في إثارة سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الأخطاء المتكررة من المُقدمين والمُحللين بخصوص تقيمهم للحالات التحكيمية التي كان يُحرم عليهم مناقشتها في سنوات وجود الخبير السوري جمال الشريف، الحكم السابق في كؤوس العالم 1986 و1990 و1994.

وتم إنهاء عقد الحكم السوري السابق مع بي إن سبورتس؛ بسبب بنود تتعلق بقوانين العمل في قطر الذي يقضي برحيل كل من هم فوق سن ال60، بالإضافة إلى الأزمة المالية للقناة والتي عصفت بمجموعة كبيرة من الموظفين من مختلف الجنسيات في الفترة من يونيو 2019 حتى أغسطس 2020، وفي مقدمتهم الاعلامي المغربي خالد ياسين.

ومن وقتها، لم تستعن المجموعة التي تحتكر أغلب بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخبير تحكيمي جديد، وفضلت الشح على نفسها وعلى متابعيها والاستعانة بأراء المقدمين والمحللين غير المحترفين فيما يخص الحالات التحكيمية، وهو ما سبّب الكثير من الجدل في أكثر من مباراة، كان آخرها قمة الأهلي والترجي.

وأصبح من بالغ الصعوبة تصديق أن شبكة قنوات بحجم بي إن سبورتس لا تستعين بخبراء متخصصين في تحليل الحالات التحكيمية، ولا سيما أن فقرة جمال الشريف في الاستوديوهات التحليلية كانت تحظى بمتابعة حثيثة من قبل المشتركين، الذين بدأوا يشعروا بعدم الاهتمام والتقدير من إدارة المجموعة التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها.

من المسؤول عن فضيحة حفيظ دراجي؟

زادت حرية الإدلاء بآراء تحكيمية داخل بي إن سبورتس إلى أن وصلت إلى معلقي المباريات، وتجلى ذلك حين أفصح المُعلق الجزائري حفيظ الدراجي عن رأيه في لعبة طرد إلياس شتي في مباراة الاهلي والترجي، فمن المسؤول عن هذه الفضيحة المهنية؟ هل إدارة القناة التي ألغت وجود خبير تحكيمي في المباريات الحساسة؟ أم حفيظ دراجي ومن ثم مهند الجالي الذين سمحوا لأنفسهم بالتحدث فيما لا يعنيهم؟

دراجي أشار في البداية إلى أن اللعبة لا ترتقي لتكون ركلة جزاء من الأساس، ثم بعد مراجعة اللقطة في الإعادات تراجع عن رأيه مطلع الشوط الثاني، وأيّد قرار الحكم أليوم نيوم باحتساب مخالفة ضد الياس شتي، لكن بعد متى؟ بعد حوالي 20 دقيقة كاملة من العبث بمشاعر جماهير الترجي وإظهار الاهلي مغتصب للحقوق.

وألمح الدراجي في باديء الأمر إلى تعديلات القانون وإلغاء العقوبة الثلاثية، وطالب الكاميروني بضرورة التراجع عن البطاقة الحمراء، والاكتفاء بإنذار ابن بلاده، ولكنه عاد بعد مرور ساعة وصحح معلوماته في الرمق الأخير من المباراة.

المُعلق الأول حاليًا في شبكة بي إن سبورتس من حيث الحصول على أكبر كم من المباريات حاول الاعتذار بشتى السلب عن الخطأ المعلوماتي والقانوني، وبدأ يبجل في الأهلي كلما سنحت الفرصة، على أمل أن ينسى الجمهور الهفوة.

وأوضح دراجي أنه في حالات التعمد يجب على الحكم إشهار البطاقة الحمراء واحتساب ركلة جزاء، وهو ما لم يفعله المُقدم مهند الجالي عقب صافرة النهاية، وأصر على موقفه على الرغم من تدخل وائل جمعة لتصحيح معلوماته الخاطئة أكثر من مرة.

شاهد فيديو الاستوديو التحليلي لمباراة الاهلي والترجي