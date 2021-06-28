مشاهدة مباراة البرازيل والاكوادور في بث مباشر ببطولة كوبا أمريكا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة البرازيل والاكوادور في بطولة كوبا أمريكا 2021 ضمن مباريات اليوم الاحد 27 يونيو 2021 بالجولة الخامسة من المجموعة الثانية التي تضم بيرو وفنزويلا وكولومبيا.

تُقام مباراة البرازيل والاكوادور على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة غويانيا، وبدون حضور الجماهير بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا داخل بلاد السامبا.

ويحين موعد مباراة البرازيل والاكوادور، يوم الاحد 27 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، 23:00 بتوقيت مصر، 12:00 صباحًا بتوقيت السعودية، 01:00 صباحًا بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة البرازيل والاكوادور في بطولة كوبا أميركا 2021، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة ليكيب تي في الفرنسية.

تاريخ مواجهات البرازيل والاكوادور في كوبا أمريكا

فاز المنتخب البرازيلي على الاكوادور في أول 6 مباريات جمعتهما في كوبا أمريكا، حيث تواجها للمرة الأولى في تلك البطولة عام 1942، وفاز راقصو السامبا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجلت البرازيل أكبر نتيجة على الإطلاق في تاريخ مواجهاتها أمام الاكوادور في كوبا امريكا نسخة 1945 و1949، وذلك عندما فازت بتسعة أهداف مقابل هدفين في الأولى، وبنتيجة (9-1) في الثانية.

وتمكن منتخب الاكوادور من إيقاف سلسلة هزائمه أمام منتخب البرازيل في المواجهة السابعة بينهما في كوبا امريكا بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) في نسخة 1963.

وفي كوبا امريكا 1983، تواجه منتخب البرازيل والاكوادور في مناسبتين ضمن دور المجموعات، وفاز السيليساو في المباراة الأولى بهدفٍ دون رد، وانتصر في الثانية بخمسة أهداف دون رد.

استمر تفوق البرازيل على الاكوادور في كوبا امريكا، حيث فازت في نسخة 1991 بنتيجة (3-1)، ونسخة 1995 بهدفٍ دون رد.

ولم يتواجه البرازيل والاكوادور في أربع نسخ متتالية من بطولة كوبا أمريكا، قبل أن يتقابلا في نسخة 2007، وأيضًا انتصر الأصفر والأخضر بهدفٍ دون رد.

وكانت آخر مواجهة جمعت البرازيل والاكوادور في كوبا أمريكا 2011، وانتهت بفوز السامبا بنتيجة (4-2)، ليظل بذلك منتخب اللوس أماريليس دون انتصار على البرازيل في هذه المسابقة.

البرازيل 1-1 الاكوادور

كوبا أمريكا 2021 (الجولة الخامسة)

ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو – مدينة غويانيا

انتهت

تشكيلة البرازيل الاساسية اليوم |

أليسون بيكر – إيميرسون – رينان لودي – ماركينيوس – ميليتاو – لوكاس باكيتا – فابينهو – إيفرتون ريبيرو – دوجلاس لويز – جابرييل باربوسا – روبرتو فيرمينو.

تشكيلة الاكوادور الاساسية اليوم |

هيرنان جالينديز – بييرو هينكابي – دييجو بالاسيوس – روبيرت أربوليدا – أنجيلو بريسيادو – بيرفس إستوبينان – آلان فرانكو – جيجسون مينديز – مويسيس كايسيدو – أيرتون بريسيادو – إينير فالنسيا.

ملخص واهداف مباراة البرازيل والاكوادور اليوم

الدقيقة 17 | تبديل أول في صفوف منتخب الاكوادور – خروج كايسيدو ونزول أنحيل مينا

الدقيقة 37 | هدف التقدم لمنتخب البرازيل عبر ضربة رأسية من ميليتاو بصناعة ايفرتون

الدقيقة 45 | صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم المنتخب البرازيلي بهدف دون مقابل

الدقيقة 49 | تبديل في صفوف البرازيل – خروج لودي ونزول دانيلو

الدقيقة 53 | الاكوادور تسجل هدف التعادل عن طريق البديل أنخيل مينا بتصويبة قوية بالقدم اليمني من داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 63 | تغييران في صفوف البرازيل – خروج فيرمينو ولويز ونزول جونيور فينيسيوس وكاسيميرو

الدقيقة 73 | تغيير في صفوف الاكوادور – خروج دييجو بالاسيوس ونزول جونزالو بالاتا

الدقيقة 78 | تغييران في صفوف البرازيل – خروج ايفرتون وباكيتا ونزول ريشارليسون وإيفرتون ريبيرو

الدقيقة 90 | الحكم يُضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع

صافرة نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 1-1

وفشل منتخب البرازيل في تحقيق الفوز لأول مرة في 11 مباراة لكنه نجح رغم ذلك في الفوز بصدارة المجموعة الثانية في كأس كوبا أمريكا والتأهل لدور الثمانية.

وبهذه النتيجة خرجت فنزويلا، التي خسرت 1-صفر أمام بيرو، من البطولة بينما تأهلت البرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو من المجموعة الثانية.

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل والاكوادور في بطولة كوبا أمريكا

طالع تفاصيل مباراة البرازيل والاكوادور اليوم الاحد 27 يونيو 2021