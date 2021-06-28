شاهد فيديو اهداف مباراة الصفاقسي والافريقي في نهائي كأس تونس 2021، ضمن مباريات اليوم الاحد 27 يونيو 2021 والتي استضافها ملعب جربة ميدون بمدينة جربة.

تُوج فريق الصفاقسي بقلب كأس تونس للمرة السادسة في تاريحه عقب فوزه المثير على الأفريقي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الاصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

وانتهى اللقاء الذي أقيم للمرة الثانية هذا العام خارج العاصمة على ملعب جزيرة جربة السياحية جنوبي البلاد، بالتعادل السلبي ليمتد لشوطين إضافيين.

وتقاسم الفريقان السيطرة طيلة المباراة، لكن فشل اللاعبون في هز الشباك عبر الفرص القليلة التي اتيحت لهما.

وثأر الصفاقسي من خسارته في نهائي كأس تونس عام 2000 حينما خسر اللقب أمام الأفريقي بركلات الترجيح.

وهذا اللقب هو السادس في تاريخ الصفاقسي ببطولة كأس تونس فيما فشل الأفريقي في ضم اللقب 14 إلى سجله في المسابقة.

وتأهل الصفاقسي الى نهائي كأس تونس عقب فوزه على الأولمبي للنقل بنتيجة 2-صفر، بينما تأهل الأفريقي بفضل ركلات الترجيح على حساب الاتحاد المنستيري.

ويعتبر نادي الترجي الرياضي اكثر الأندية التونسية تتويجاً بلقب كأس تونس برصيد 15 لقباً، في المقابل كان النجم الساحلي أكثر الفرق وصافةَ وذلك بأحرازه للمرتبة الثانية في 15 مناسبة.

شاهد فيديو اهداف مباراة الصفاقسي والافريقي في نهائي كأس تونس 2021