نتيجة مباراة الرجاء وبيراميدز في كأس الكونفدرالية الافريقية..ركلات الترجيح تبتسم للنسور

تعرف على نتيجة مباراة الرجاء وبيراميدز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021، ضمن مباريات اليوم الاحد 27 يونيو 2021، والتي اقيمت على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وبدون حضور الجماهير كما كان الحال في مباراة الذهاب.

تأهل فريق الرجاء المغربي للمباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفيدرالية الأفريقية” عقب فوزه على بيرامديز المصري 5-4 بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح. وسجل لبيراميدز في ركلات الترجيح عبد الله السعيد ومحمود وادي وأحمد سامي وأسامة جلال، وأهدر رمضان صبحي ومحمد فاورق وأحمد توفيق ومحمد حمدي.

وسجل للرجاء سفيان رحيمي وزكرياء الوردي ومحمود بن حليب ومحمد زريده وعبد الإله مدكور، وأهدر بين مالانجو وسند الورفلي وفابريس نجوما.

ومن المقرر أن يلتقي الرجاء في المباراة النهائية مع فريق شبيبة القبائل الجزائري الذي تغلب على القطن الكاميرون 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ومن المقرر إقامة المباراة النهائية في بنين يوم 10 من شهر يوليو المقبل.

وانتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء على ملعب 30 يونيو في القاهرة، بالتعادل السلبي (0-0)، على أن تحسم مواجهة الدار البيضاء المتأهل إلى النهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

ركلات الترجيح تبتسم للنسور

شوط اول متوسط فنيا، غلب عليه الحماس الزائد من الفريقين، وصل لحد الخشونة المتعمدة والاعتراض على قرارات حكم المباراة.

سيطرة واستحواذ للاعبي الرجاء اغلب الوقت، وان عاب لاعبوه سوء انهاء الهجمات القليلة التي لاحت لهم في ظل التراجع الدفاعي للاعبي بيراميدز ، واعتمادهم على هجمات مرتدة لم تكتمل.

الدقيقة 13 اول محاولة هجومية لأصحاب الارض عندما مر سفيان رحيمي من احمد فتحي وسدد من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس أحمد الشناوي. ثم عرضية من زكريا الحابطي (27) حولها بن مالانغو رأسية مرت بجوار القائم الايمن لمرمى الشناوي.

وعاد القائم الايمن وانقذ مرمى الشناوي من هدف محقق للرجاء (44) من رأسية لبن مالانغو، ورد ابراهيم عادل بتسديدة (45) مرت بجوار القائم الايمن لمرمى انس زنيتي .

ثم تراجع الاداء تماما في الشوط الثاني وانحصر اللعب في وسط الملعب وانعدمت الخطورة على المرميين لينتهي الوقت الاصلي بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي أبتسمت للرجاء.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن عن تبديل حكم مباراة الإياب بين الرجاء وبيراميدز يوم 24 يونيو الجاري، حيث سيتولى إدارتها الحكم البوتسواني “جوشوا بوندو”، بدلًا من الحكم الزامبي “جاني سيكازوي”.