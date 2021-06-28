شاهد فيديو اهداف مباراة شبيبة القبائل والقطن في الكونفدرالية.. الكناري يغرد بثلاثية

شاهد فيديو اهداف مباراة شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الاحد 27-6-2021.

حسم شبيبة القبائل تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب القطن الكاميروني بعدما جدد تفوقه عليه بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب 1 نوفمبر 1954 بمدينة تيزي وزو في الجزائر.

وانتهت مباراة الذهاب بين شبيبة القبائل والقطن بفوز الفريق الجزائري بنتيجة (2-1)، وبعد انتصار اليوم أصبحت النتيجة (5-1)، ليواجه أسود جرجرة فريق الرجاء المغربي في النهائي.

وفاز الرجاء على بيراميدز المصري في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت على ملعب محمد الخامس، والتي انتهت بفوز النسور بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنفس نتيجة مباراة الذهاب (0-0).

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية بين شبيبة القبائل الجزائري والرجاء المغربي في دولة بنين يوم 10 يوليو المقبل.

انطلقت صافرة بداية مباراة شبيبة القبائل والقطن اليوم، من الحكم التونسي “صادق السالمي”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت الجزائر، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

ودخل شبيبة القبائل المباراة بالتشكيلة التالية: أسامة بن بوط – كروم – أحمد أيت عبدالسلام – بدر الدين سوياد – محمد وليد بن شريفية – مليك رياح – عزيز بن عابدي – اوكاتشي – محمد بن شعيرة – رضا بن سياح – زكرياء بولحية.

وجاءت الاهداف الثلاث لفريق شبيبة القبائل في الشوط الأول، حيث افتتح زكرياء بولحية التسجيل في الدقيقة السادسة، بعدما انطلق بالكرة بسرعة كبيرة من الجهة اليمنى ليدخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك الفريق الكاميروني.

وتحصل نادي شبيبة القبائل على ضربة جزاء في الدقيقة (35)، أنبرى لها بدر الدين سوياد بنجاح مسجلًا الهدف الثاني لأسود الجرجرة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، نجح زكريا بولحية في إضافة الهدف الشخصي الثاني والثالث لشبيبة القبائل بعدما قابل عرضية جاءت من الجهة اليسرى بلمسة رائعة لتسكن الكرة شباك فريق القطن.

ولم يشهد الشوط الثاني أي فرصة خطرة من قبل الفريقين، حيث أكتفى نادي الشبيبة بثلاثية الشوط الأول واستحوذ على الكرة في ظل تراجع القطن الذي أراد الخروج من المباراة بأقل الخسائر.

شاهد فيديو اهداف مباراة شبيبة القبائل والقطن في الكونفدرالية