شاهد فيديو اهداف مباراة الرجاء وبيراميدز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021، ضمن مباريات اليوم الاحد 27 يونيو 2021، والتي اقيمت على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وبدون حضور الجماهير كما كان الحال في مباراة الذهاب.

تأهل فريق الرجاء المغربي للمباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفيدرالية الأفريقية” عقب فوزه على بيرامديز المصري 5-4 بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح. وسجل لبيراميدز في ركلات الترجيح عبد الله السعيد ومحمود وادي وأحمد سامي وأسامة جلال، وأهدر رمضان صبحي ومحمد فاورق وأحمد توفيق ومحمد حمدي.

وسجل للرجاء سفيان رحيمي وزكرياء الوردي ومحمود بن حليب ومحمد زريده وعبد الإله مدكور، وأهدر بين مالانجو وسند الورفلي وفابريس نجوما.

ومن المقرر أن يلتقي الرجاء في المباراة النهائية مع فريق شبيبة القبائل الجزائري الذي تغلب على القطن الكاميرون 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ومن المقرر إقامة المباراة النهائية في بنين يوم 10 من شهر يوليو المقبل.

وانتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء على ملعب 30 يونيو في القاهرة، بالتعادل السلبي (0-0)، على أن تحسم مواجهة الدار البيضاء المتأهل إلى النهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

ونقل بث مباشر مباراة الرجاء وبيراميدز في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021، على قناة بي إن سبورتس 4، وبي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق الرياضي السوداني سوار الذهب، كما تنقل المباراة على القناة الرياضية المغربية الأرضية بصوت المعلق الرياضي المغربي سفيان رشيدي.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن عن تبديل حكم مباراة الإياب بين الرجاء وبيراميدز يوم 24 يونيو الجاري، حيث سيتولى إدارتها الحكم البوتسواني “جوشوا بوندو”، بدلًا من الحكم الزامبي “جاني سيكازوي”.

شاهد فيديو اهداف مباراة الرجاء وبيراميدز في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021