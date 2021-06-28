نتيجة مباراة البرتغال وبلجيكا في يورو 2020…قذيفة ثورجان هازارد تنصر الشياطين

تعرف على نتيجة مباراة البرتغال وبلجيكا في قمة مباريات اليوم الاحد 27 يونيو 2021، لحساب دور ال16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بوشكاش آرينا في عاصمة المجر بودابيست.

قطع منتخب بلجيكا ورقة الصعود إلى ربع نهائي يورو 2020 بفوزه الصعب على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، بعد لقاء ماراثوني مليء بالتدخلات والالتحامات القوية من الطرفين، وشهد إصابة جديدة لنجم الشياطين الحمر كيفين دي بروينه.

وترشح البلجيك بهذه النتيجة لمواجهة منتخب ايطاليا في المرحلة التالية، حيث تمكن المنتخب الايطالي من حسم ترشحه إلى ربع النهائي عن طريق هزيمة النمسا بعد التمديد لأشواط إضافية.

وغلب الحذر على أداء بلجيكا والبرتغال خلال الدقائق الـ 45 دقيقة الأولى من اللقاء مع أفضلية هجومية ملموسة من جانب الشياطين الحمر – بلجيكا-.

وانكمش المنتخب البرتغالي في أول 15 دقيقة للحد من تحركات روميلو لوكاكو وإدين هازارد، خوفًا من تلقي هدف مُبكر يبعثر حساباته وخطط مدربه فرناندو سانتوس خلال هذا اللقاء الصعب.

وبدأ منتخب البرتغال من دون صانع ألعابه برونو فيرنانديز للمباراة الثانية على التوالي، مع ذلك نجح في مُبادلة بلجيكا الاستحواذ والسيطرة على الكرة، وكاد كريستيانو رونالدو يسجل هدف السبق في الدقيقة 25 بتصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة نفذها من حوالي 30 ياردة لولا تدخل تيبو كورتوا.

ومرت تصويبة كريستيانو رونالدو بوجه القدم من جوار الحائط البشري، لكنها لم تمر من الحارس تيبو كورتوا الذي أبعدها ببراعة لترتد إلى ريناتو سانشيز الذي فشل في متابعتها بشكل سليم.

لكن على عكس سير اللعب، وفي ظل تفوق البرتغال في الصراعات الثنائية مع اعتماد بلجيكا على المرتدات، تلقت شباك روي باتريسيو هدفًا مُباغتًا في الدقيقة 43 إثر تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أطلقها اللاعب ثورجان هازارد – شقيق إدين هازارد – لتعانق الزاوية اليسرى، واضعًا بها منتخب الشياطين الحمر في المقدمة مع نهاية الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني أهدر المنتخب البرتغالي العديد من الفرص السانحة للتسجيل، إلا أن تألق الحارس تيبو كورتوا تصدى لجميع المحاولات من بينها رأسية للاعب البديل آندري سيلفا في الدقيقة 88، فضلاً عن إنقاذ القائم الأيسر لتصويبة قوية من رافائيل جيريرو في الدقيقة 83.