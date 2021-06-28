يورو 2020 | دي بروينه يخرج مصابًا من مباراة بلجيكا والبرتغال، فما هي مدة غيابه؟

خرج نجم بلجيكا كيفين دي بروينه مصابًا من مباراة منتخب بلاده في إطار ثمن نهائي يورو 2020 أمام البرتغال مساء اليوم الاحد؛ بسبب شكوى مفاجئة من الإصابة مطلع الشوط الثاني من اللقاء.

وأثبتت الإعادات التلفزية تعرض كيفين دي بروينه لخشونة متعمدة بكثرة التدخل على قدمه من لاعبي وسط ودفاع البرتغال خاصةً من جانب الثنائي بالينيا وبيبي كليبر.

نجم مانشستر سيتي تلقى ضربة غير قانونية من قبل جواو بالينيا، وعلى الرغم من ظهوره في الشوط الثاني إلا أنه سرعان ما أشار إلى أنه بحاجة إلى الخروج ليتم سحبه عند الدقيقة 48.

وصُدمت الجماهير البلجيكية بردة فعل صانع الألعاب الموهوب بعدما جاءت عليه الكاميرات وهو مستاء من الإصابة.

وحل مُهاجم نابولي ديريس ميرتنس بديلاً عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، والذي خرج من الملعب متأثرًا بالألم والحسرة.

ما هي مدة غياب دي بروينه؟

يبدو أن كيفين دي بروينه كان يعاني من إصابة في أسفل ساقه، على الرغم من عدم وجود تأكيد حول ماهية المشكلة حتى الآن، لكن هذا النوع من الإصابات يتطلب أسبوع على أقل تقدير، الأمر الذي سيبعده بالضرورة عن المباراة القادمة أمام إيطاليا.

ولم يتم الكشف بكل تأكيد عن مدة غياب دي بروينه، وهل سيكمل البطولة رفقة الشياطين الحمر أم انتهى مشواره عند الدور ثمن النهائي أمام البرتغال؟

يذكر أن كيفين دي بروين تعرض قبل يورو 2020 لكسر في الوجه، وتحديدًا خلال نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي، جعله يواجه سباقًا مع الزمن ليكون لائقًا للتواجد مع منتخب بلجيكا في البطولة.

وغاب دي بروين عن المباراة الافتتاحية لليورو ضد روسيا، لكنه تمكن من العودة كبديل في مباراة الفوز على الدنمارك بهدفين لهدف، حيث صنع وسجل!.