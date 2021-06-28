عاجل | تشكيلة البرتغال وبلجيكا الاساسية في قمة ثمن نهائي يورو 2020

أعلنت تشكيلة البرتغال وبلجيكا الاساسية في قمة مباريات اليوم بالدور ثمن النهائي ببطولة يورو 2020، من قبل مدرب البرتغال فرناندو سانتوس ومدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز، وشهدت تواجد كل من رونالدو ولوكاكو.

أصبحت جماهير كرة القدم العالمية على موعد اليوم الاحد 27 يونيو مع أولى قمم ثمن النهائي بين المرشح الأول لنيل اللقب منتخب بلجيكا وحامل اللقب منتخب البرتغال في واحدة من اللقاءات المتوازنة القليلة في هذا الدور.

وتأهلت البرتغال ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات عن المجموعة السادسة بعد ألمانيا وفرنسا، في ظل المفاجأة التي كاد يفعلها منتخب المجر بإقصادء المانشافت.

ويقود كريستيانو رونالدو كالعادة تشكيلة حامل لقب اليورو، والتي لم تختلف كثيرًا عن القائمة التي واجه بها فرناندو سانتوس منتخب فرنسا في آخر مباريات دور المجموعات.

وبدورها، تصدرت بلجيكا مجموعتها الثانية برصيد 9 نقاط، وكانت واحدة من ثلاث منتخبات فقط حققت العلامة الكاملة في هذا الدور رفقة هولندا وإيطاليا.

وعاد نجم ريال مدريد إدين هازارد لتصدر المشهد، حيث سيتواجد في التشكيلة الأساسية ضد البرتغال، بعد غيابه في أول مباراتين بالبطولة؛ نتيجة عودته من الإصابة.

تشكيلة البرتغال الاساسية اليوم

روي باتريسيو

رافا جيريرو – بيبي كليبر – روبن دياز – دييجو دالوت

بالينيا – ريناتو سانشيز – جواو موتينيو – بيرناردو سيلفا

ديوغو جوتا – كريستيانو رونالدو

تشكيلة بلجيكا الاساسية اليوم

تيبو كورتوا

يان فيرتونخين – توماس فيرمايلين – توبي ألدرفيرلد

ثورجان هازارد – فيتسيل – يوري تيليمانس – كيفين دي بروينه – توماس مونييه

إدين هازارد – روميلو لوكاكو