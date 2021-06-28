شاهد فيديو اهداف مباراة هولندا والتشيك في يورو 2020.. الجيش الأحمر يضرب الطواحين بثنائية

شاهد فيديو اهداف مباراة هولندا والتشيك في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاحد 27-6-2021.

تمكن منتخب التشيك من تحقيق أولى مفاجآت بطولة يورو 2020 بعدما تأهل إلى ربع النهائي على حساب هولندا بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست في المجر.

وسجل أهداف منتخب التشيك أمام هولندا اليوم كل من، توماس هوليس في الدقيقة (68)، وباتريك شيك في الدقيقة (80).

ومن المقرر أن يواجه منتخب التشيك نظيره الدنماركي في ربع النهائي، بعدما تأهل الديناميت على حساب ويلز أمس.

وانطلقت صافرة بداية مباراة هولندا والتشيك من الحكم الروسي “سيرجي كاراسيف”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

دخل منتخب هولندا المباراة بالتشكلية التالية: مارتن شتيكلينبورج – دالي بليند – ماتياس دي ليخت – دي فريج فان أنهولت – جيني فينالدوم – فرينكي دي يونج – دي رون – دومفريس – ممفيس ديباي – دونيل مالين.

بينما بدأ منتخب التشيك بالتشكيل الآتي: توماس فاسليك – فلاديمير كوفال – أودريج تشيلوستكا – توماس كلاس – كاديربيك – هوليس – سوتشيك – ماسوبوست – سيفتشيك – باراك – باتريك شيك.

سيطر الحذر على اداء المنتخبين في الشوط الأول، حيث لم يشهد العديد من الفرص الخطرة في ظل تراجع التشيك إلى الدفاع مع صعوبة اختراقه من قبل المنتخب الهولندي الذي استحوذ على الكرة معظم الفترات.

وسنحت فرصة لـ منتخب هولندا في الدقيقة (13)، حينما تلقى دومفريس كرة طولية في ظهر دفاعات التشيك وراوغ الحارس قبل أن يسدد كرة من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع، وخرجت إلى ركلة ركنية.

وجاء رد التشيك متأخرًا، ففي الدقيقة (38) روض أنتونين باراك تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية ارتطمت بمدافع هولندا وخرجت إلى ركلة ركنية في أخطر فرص الجيش الأحمر.

الجيش الأحمر يضرب الطواحين بثنائية

وفي الشوط الثاني، أضاع دونيال مالين فرصة تسجيل هدف التقدم لمنتخب هولندا من انفراد صريح بالمرمى في الدقيقة (51)، وذلك بعدما حاول مرواغة الحارس الذي تألق ببراعة في إبعاد الكرة من أمام مهاجم آيندهوفن.

بعدها بدقيقة واحدة تلقى المنتخب الهولندي صدمة قوية بتعرض مدافعه ماتياس دي ليخت للطرد المباشر بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بسبب إبعاده الكرة بيده من أمام المهاجم باتريك شيك خارج منطقة الجزاء ليحرمه من فرصة هدف محقق.

وكان منتخب التشيك قريب للغاية من افتتاح التسجيل في الدقيقة (64)، حينما قابل بافيل كاديرابيك تمريرة من الجهة اليمنى داخل المنطقة سددها بباطن القدم لكن المدافع دومفريس نجح في إبعادها قبل أن تصل لمرمى شتيكلينبورج.

ونجح المنتخب التشيكي في خطف هدف التقدم في الدقيقة (71)، عن طريق توماس هوليس بعد ضربة حرة مباشرة قريبة من الركنية نُفذت عالية على القائم البعيد أرتقى لها كالاس ومررها بالرأس إلى هوليس ليسكنها في الشباك برأسية قوية.

وواصل منتخب التشيك ضغطه وكاد باتريك شيك يسجل الهدف الثاني في الدقيقة (78)، بعدما سدد كرة قوية تصدى لها الحارس شتيكلينبورج.

وعاد شيك بعدها بدقيقة واحدة فقط ليسجل الهدف الثاني لمنتخب التشيك بعد تمريرة رائعة من هوليس قابلها مهاجم باير ليفركوزن بتسديدة قوية في شباك الطواحين.

ويعد هذا الهدف هو الرابع للمهاجم باتريك شيك في بطولة يورو 2020، ليصبح أول لاعب يسجل 4 أهداف لمنتخب التشيك في بطولة كبرى بعد المهاجم القناص ميلان باروش.

ومرت باقي الدقائق دون هجمات خطرة تذكر، ليطلق الحكم الروسي كاراسيف صافرة نهاية المباراة بفوز التشيك على هولندا بنتيجة (2-0).

شاهد فيديو اهداف مباراة هولندا والتشيك في يورو 2020