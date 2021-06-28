الميركاتو الصيفي 2021 | محترف تونسي ضمن خطط الاهلي والزمالك

دخل المهاجم التونسي رفيق كابو ضمن خطط الاهلي والزمالك خلال الميركاتو الصيفي 2021، رغم جلوسه أغلب الوقت على دكة بدلاء نادي سموحة الذي أعير له في بداية هذا الموسم.

وقدم رفيق كابو أداءً مُلفتًا رفقة وادي دجلة في أول مواسمه مع الدوري المصري الممتاز، حيث سجل 7 أهداف في 29 مباراة، إلا أنه واجه بعض الصعوبات في التكيف على طريقة لعب سموحة بعد انتقاله للفريق بنظام الإعارة في موسم 2021/2020.

وأكد مصدر خاص بـ الخليج 365 في نادي وادي دجلة أن تراجع مستوى كابو على مستوى تسجيل الأهداف لم يُمثل عائقًا أمام دخوله ضمن خطط الاهلي والزمالك كي يكون أحد صفقات الفريقين هذا الصيف.

وأضاف مصدر الخليج 365 «رفيق كابو ليست لديه مشكلة في الرحيل عن وادي دجلة خلال الميركاتو الصيفي 2021، هو يريد تحقيق خطوة نحو الأمام في مسيرته سواء بالانتقال لصفوف الاهلي أو الزمالك، واللاعب ليس في حيرة من أمره فالعرض الأفضل سيختاره حيث لا يشجع أحد الفريقين، لكنه في نفس الوقت يتمنى الحصول على فرصة للعب مع أحد الأندية الأوروبية سواء في فرنسا أو بلجيكا وإذا جاءته فسيرحل عن الدوري المصري».

واكتفى رفيق كابو بتسجيل هدفين فقط خلال 21 مباراة مع سموحة في الدوري المصري هذا الموسم بسبب كثرة تغيير مهامه في الخط الأمامي ما بين الجناح والمهاجم المتأخر.

وسجل صاحب الـ 28 عامًا هدفه الأول هذا الموسم أمام وادي دجلة خلال الجولة الرابعة، وظل صائمًا عن التهديف لمدة 14 مباراة حتى سجل أمام الإنتاج الحربي في الجولة 23 عندما فاز سموحة برباعية لهدفين يوم 21 مايو الماضي.

وكان لاعب الصفاقسي الرياضي التونسي الأسبق قد إلتحق بصفوف وادي دجلة في الميركاتو الصيفي 2019 قادمًا من نادي الاتحاد المنستيري التونسي الذي مثله في 51 مباراة.