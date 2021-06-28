الامارات | السنغال تظفر بكأس البطولة الدولية الودية للكرة الشاطئية

شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تظفر بكأس البطولة الدولية الودية للكرة الشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر منتخب السنغال بكأس البطولة الدولية الودية لكرة القدم الشاطئية التي نظمها اتحاد كرة القدم للفترة من 21 إلى 26 يونيو الجاري، بمشاركة المنتخب الوطني وعُمان والسنغال، في إطار استعدادات المنتخبات الثلاثة للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تقام في روسيا في أغسطس المقبل.

وجاء تتويج منتخب السنغال بعد فوزه، أول من أمس، على منتخبنا بضربات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف ليرفع رصيده إلى خمس نقاط، بينما حل منتخب عُمان ثانياً بأربع نقاط، والمنتخب الوطني ثالثاً بثلاث نقاط.

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