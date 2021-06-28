الامارات | دبا الحصن يتعاقد مع 3 مدربين عراقيين للصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتعاقد مع 3 مدربين عراقيين للصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الحصن عن التعاقد مع ثلاثة مدربين عراقيين لقيادة الفريق الأول لكرة قدم الصالات في الموسم المقبل، وهم: علي طالب محمد، ومدرب الحراس محمد طارق عليوي، ومدرب اللياقة الدكتور مصطفى جاسم أبوزيد، وشهد مراسم توقيع العقد كل من رئيس لجنة الألعاب الجماعية، خالد المرزوقي، ومدير النادي محمد خليفة النعيمي.

وسبق للمدرب علي طالب تدريب منتخب شباب العراق (2013-2020)، ومن أبرز انجازاته قيادة أسود الرافدين لنيل المركز الثاني آسيوياً، والتأهل لأولمبياد الارجنتين للشباب، والخامس على مستوى العالم في أولمبياد 2018.

وأعرب المدربون عن شكرهم لإدارة النادي على الثقة الكبيرة وطريقة تعاملهم الاحترافية في إتمام التعاقد، وأكدوا أنهم متشوقون للبدء بمهامهم والدخول في تحدٍّ جديد، وأن يقدم الفريق نتائج إيجابية في الموسم الرياضي المقبل.

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