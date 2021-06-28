الامارات | البرازيلي بوتكر يصل دبي الأسبوع المقبل للانضمام إلى الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي بوتكر يصل دبي الأسبوع المقبل للانضمام إلى الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي كروزيرو البرازيلي عن انتهاء مشوار اللاعب ويليام بوتكر مع الفريق، عقب مشاركته في مباراة كروزيرو أمام فاسكو دي غاما في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، الجمعة الماضي، التي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، ليبدأ بوتكر مسيرته مع فريقه الجديد الوصل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

وتوجه النادي البرازيلي، على موقعه الرسمي، بالشكر إلى ويليام بوتكر، متمنياً له التوفيق في مهمته المقبلة مع الوصل، بينما ذكرت صحيفة «غلوبو» البرازيلية أن بوتكر سيصل دبي الأسبوع المقبل لبدء مشواره مع «الإمبراطور».

وأوضحت: «أنهى كروزيرو المشكلات المتعلقة بالصفقة، بعدما دفع النادي تعويضات إلى نادي ميناس غيرايس البرازيلي، وهي الحصة المالية المخصصة للأخير من قيمة إعارة بوتكر إلى الوصل».

وأضافت: «عقد بوتكر مع كروزيرو يمتد حتى 2024، إذ يمتلك النادي البرازيلي 50% من قيمة العقد، بينما من المقرر أن يدفع الوصل راتب اللاعب بالكامل طوال فترة الإعارة لمدة موسم واحد، كما يمتلك (الفهود) أحقية تفعيل بند شراء بوتكر عقب نهاية الموسم».

وأشارت إلى أن بوتكر لعب مع كروزيرو بالموسم الجاري في 25 مباراة، وأحرز ستة أهداف، كان أبرزها إحرازه هدفين في مرمى باتروسينينسي في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى من بطولة كامبيوناتو مينيرو.

من جهة أخرى، خاض اللاعب البرازيلي راميرو بينيتي آخر مباراة له مع فريقه كورينثيانز، أمس، أمام فلومينينسي في الدوري البرازيلي، إذ شارك راميرو مع كورينثيانز في آخر ثماني مباريات لعبها الفريق في الشهر الجاري. وذكرت صحيفة «يو أول إل» البرازيلية أن المدرب سيلفينيو أوفى بوعده، بعدما أكد أنه لن يستبعد راميرو من حساباته، عقب التوصل إلى اتفاق بإعارة اللاعب إلى الوصل حتى نهاية الموسم المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب البرازيلي لعب بمعدل دقائق 320 دقيقة، وبمتوسط 40 دقيقة في المباراة الواحدة، وهو المعدل الأعلى من مشاركته مع الفريق في الموسم الماضي في 20 مباراة.

وأوضحت أن راميرو ستكون مشاركته الأخيرة مع كورينثيانز أمام فلومينينسي، بينما أشارت إلى صعوبة مشاركته في «الديربي» أمام ساوباولو بعد غدٍ، وأنه على أقصى تقدير قد يستعين سيلفينيو بخدمات راميرو على مقاعد البدلاء.

يذكر أن الوصل حسم ملف تعاقدات الفريق مع اللاعبين الأجانب استعداداً للموسم المقبل، بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي راميرو بينيتي قادماً من كورينثيانز البرازيلي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2022، إذ يمتلك «الفهود» أحقية شراء عقد راميرو مقابل أربعة ملايين دولار.

في المقابل، تعاقد الوصل مع البرازيلي أدريلسون سيلفا قادماً من نادي سبورت ريسيفي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، إلى جانب موافقة نادي كروزيرو البرازيلي على انتقال المهاجم ويليام بوتكر إلى «الأصفر» بداية من الموسم المقبل، كما وافق اللاعب الأوروغوياني ميشيل أراوخو على الانضمام إلى الوصل بداية من الموسم المقبل، معاراً من فلومينينسي، الفريق الذي كان يدربه هيلمان قبل انتقاله لتدريب «الإمبراطور» في ديسمبر الماضي.

وبذلك حسمت شركة الوصل لكرة القدم قرارها بخروج كل من البرازيلي سانتوس نيريس، والأرجنتيني نيكولاس أوروز، والبرازيلي جواو فيغريدو، والبرازيلي رونالدو مينديز، من قائمة الفريق في الموسم المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news