الامارات | الفجيرة يعيّن نجمه السابق التيمومي مدرباً للفريق الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يعيّن نجمه السابق التيمومي مدرباً للفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة عن التعاقد مع المدرب محمد عبدالله التيمومي لقيادته في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى بعقد يستمر لموسم واحد قابل للتجديد، وجرت مراسيم التوقيع بحضور نائب رئيس مجلس الادارة حميد خميس اليماحي.

وسبق للمدرب التيمومي (45 سنة) تمثيل أندية الفجيرة كلاعب 15 سنة، اضافة الى اللعب مع الجزيرة أربعة مواسم، وثلاثة مع الظفرة، وموسم واحد مع الامارات ومصفوت وفريق القوات المسلحة في الدرجة الأولى (ب).

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