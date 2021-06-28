الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتياط

بدأ أحد أندية دوري الخليج العربي مفاوضات مع لاعب أجنبي كصفقة احتياطية، في حال تعثر المفاوضات مع تجديد عقد لاعب أجنبي كبير، انتهت إعارته أخيراً.

برنامج

طلبت إدارة أحد الأندية التي تنافس على الألقاب، من لاعب دولي في الفريق أن يلتزم بالبرنامج الذي وضعه له الجهاز الفني، حتى يصبح جاهزاً لبدء فترة الإعداد يوليو المقبل، خصوصاً أنه غاب عن عدد كبير من المباريات في الموسم الماضي، بسبب عدم جاهزيته.

مدرب

بدأ مدرب مواطن حالياً رحلة البحث عن تولي مهمة تدريب فريق في دوري الخليج العربي أو دوري الهواة، في محاولة لإقناع مجالس الإدارات بالمدرب المواطن.

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