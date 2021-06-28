التشيك تطيح بهولندا في أولى مفاجآت ربع نهائي «يورو 2020»

الشارقة - اميمة ياسر -

فجر منتخب التشيك مفاجأة كبيرة بإطاحته بنظيره الهولندي من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وذلك بعد فوزه بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد "بوشكاش أرينا" في المجر.

أحرز هدفيّ منتخب التشيك كل من، المدافع توماس هوليس، والمهاجم باتريك ستشيك في الدقيقتين (68 و80) على الترتيب من زمن المباراة.

وأكمل المنتخب الهولندي المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 55، بعد طرد قلب دفاعه ماتيس دي ليخت، بسب لمسة يد متعمدة على مشارف منطقة الجزاء حرم على إثرها المهاجم التشيكي باتريك ستشيك من الانفراد بالمرمى.

وقام حكم المباراة، الروسي الدولي سيرجي كاراسيوف، بإشهار البطاقة الحمراء في وجه الهولندي بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR".

وبهذا الفوز سيواجه المنتخب التشيكي نظيره الدنماركي في الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية، يوم السبت المقبل، على ملعب "باكو الأولمبي" بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وكان المنتخ الدنماركي قد بلغ الدور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب ويلز بأربعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس السبت، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة الهولندية أمستردام.