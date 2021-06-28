«رحيل جماعي».. كايزر تشيفز مهدد بغياب نصف الفريق أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي قد يغيب عنه 7 لاعبين دفعة واحدة خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، والمقرر إقامتها في الـ 17 من يوليو المقبل، على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وكان كايزر تشيفز قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة الوداد المغربي بهدف نظيف في مجموع اللقاءين. كما تأهل الأهلي بعد فوزه على الترجي التونسي 4 - 0 في مجموع اللقاءين ايضاً.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن هناك 7 لاعبين من كايزر تشيفز لا يحق لهم المشاركة مع الفريق الجنوب إفريقي في المباراة النهائية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين السبعة تنتهى عقودهم في 30 يونيو الجاري، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، حيث تضم القائمة أكثر من نصف الفريق بينهم 6 لاعبين متاحون للمشاركة بجانب خاما بيليات المصاب والذى لن يلحق بالنهائي في كل الأحوال.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تنتهى عقودهم نهاية الشهر الجاري كلاً من: الحارس بروس بفوما، والمدافع راماهلوي مفاهلي والظهير الأيمن كجوستو موليكو، وثلاثي الوسط ويلارد كاتساندي، وليبوجانج مانياما، وبيرنارد باركر.

وكان فريق كايزر تشيفز قد أنهى الموسم المحلي بنهاية دوري جنوب أفريقيا والذي ختمه هذا الموسم محتلاً المركز الثامن برصيد 36 نقطة بفارق 31 نقطة عن صن داونز بطل المسابقة برصيد 67 نقطة.