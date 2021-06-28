شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد حمزة حكما لمباراة الزمالك والمقاصة.. وعبد الرازق لإنبي والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد سعيد حمزة حكما لمباراة الزمالك والمقاصة بالدورى كما وقع الاختيار على وليد عبد الرازق لمباراة إنبى والمقاولون.

ويواجه الزمالك المقاصة في السابعة مساء غدٍ الاثنين باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 27 للدوري بينما يلتقى إنبي مع المقاولون في نفس التوقيت.

ويعتلى الزمالك قمة ترتيب جدول الدورى برصيد 58 نقطة، بينما يقع مصر المقاصة فى المركز السابع برصيد 36 نقطة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن، قائمة الفريق المسافرة إلى العين السخنة استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة غدا في الدوري العام بملعب الجيش بالسويس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا وكان أبرز المستبعدين محمد عواد حارس المرمي.

ضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

من ناحية أخرى، أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المعينة، التي تدير نادى الزمالك، أن مجلس إدارة نادى الزمالك لن يسمح بأى أخبار كاذبة عن الفريق وسيحافظ على كل ما يخص النادى.

وقال حسين لبيب، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "توليت المهمة منذ شهر في الزمالك ومهمتى الحفاظ على كل ما يخص الزمالك، وفاتح إيدى لكل الناس من أبناء الزمالك والإعلام، وأرفض نقل أي أخبار كاذبة عن الفريق الأبيض".

وأضاف رئيس الزمالك: "كل ما قيل عن مفاوضات الزمالك مع زيزو والأرقام التي نشرت غير صحيحة".

وتابع: "أنا لا أحب الإشادة بأشخاص في الإدارة ولا حتى أنا، والمفروض الإشادة تكون موجهة للزمالك وليس لأشخاص، لأن الفضل دائما يعود للنادى الذى أعطى الكثير لأبنائه".

واختتم حسن لبيب: "بالنسبة لى كحسين لبيب أنا صافي لبن ومسامح، ولكن القرار لابد أن يخرج من مجلس الإدارة".