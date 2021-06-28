شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المقاصة استعدادا لنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب إسلام الشاطر، مقدم برنامج البيت الكبير على قناة الأهلي، مسئولي اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق الأحمر ضد المقاصة يوم 11 يوليو المقبل، من أجل الاستعداد الجيد لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو المقبل بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وقال إسلام الشاطر، في برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "أتمنى من اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي مع المقاصة (يوم 11 يوليو) لإتاحة الفرصة للأهلي للاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

ووجه الشاطر رسالة إلى من انتقد مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن الاستعانة بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة الفريق الأحمر، قائلا: "الناس اللي كانت بتهاجم اختيار مجلس إدارة الأهلي لموسيماني مديراً فنيا للأهلي، إيه رأيكم دلوقتي؟".

وشدد على أن الأهلي يسعى لتحقيق إنجازاته السابقة بتحقيق البطولة الأفريقية للمرة الثانية علي التوالي والعاشرة في تاريخه، ومن يحاول التشكيك في ركلة الجزاء والطرد فإن لائحة الفيفا هي خير رد على هؤلاء المشككين.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.