شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتوج ببطولة الأبطال للاسكواش ويؤجل صعود الشوربجي لصدارة التصنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف رقم 12 عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة الأبطال للاسكواش، للمرة الأولى فى تاريخها الاحترافي، والتي تنظمها أندية وادي دجلة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا، بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 70 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-14, 11-4, 11-7, 11-3.

وبذلك يتأجل صعود محمد الشوربجي إلى صدارة التصنيف العالمي، بعدما كان قريبا من إقصاء علي فرج عن عرش الاسكواش.

يذكر أن مصطفى عسل وصل إلى المباراة النهائية، وعلي فرج المصنف الأول ومروان الشوربجي المصنف الخامس وطارق مؤمن المصنف الثالث.

وكانت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميا للسيدات، قد تُوجت ببطولة الأبطال للاسكواش، للمرة الأولى فى تاريخها الاحترافي، والتي تنظمها أندية وادي دجلة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على منافستها هانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالميا، وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، بنتيجة 3\1، في مباراة استغرقت 77 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 8-11, 11-8.