شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء زكريا الهبطى لاعب الرجاء بعد إصابته أمام بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض زكريا الهبطى لاعب الرجاء المغربى لإصابة قوية فى القدم إثر تدخل من أحمد سامى مدافع بيراميدز، فى الدقيقة 61 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب مركب محمد الخامس في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليغادر الهبطى ملعب المباراة متأثرًا بإصابته ويدخل محمود بن حليب بدلاً منه، وما زال التعادل السلبى مسيطرًا على المباراة.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي، خط الهجوم: إبراهيم عادل

وجاء تشكيل الرجاء كالتالي: حراسة المرمى: أنس الزنيتي، خط الدفاع: عبد الإله مدكور - أسامة سوكحان - مروان هدهودي - إلياس الحداد، خط الوسط: محمد زريدة - زكريا الوردي - عبد الإله حافيظي، خط الهجوم: زكريا الهبطي - بين مالانجو - سفيان رحيمي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي بالتعادل السلبي بدون أهداف ولقاء الإياب يحدد أحد طرفي نهائي البطولة في بنين يوم 10 يونيو المقبل.