شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد شهد مواصلة الإسماعيلي انتصاراته ليصعد إلى منتصف الجدول في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، كما انتفض البنك الأهلى بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة لم تغير من موقعه في جدول الدوري.

كما واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مباريات وخسر لقاءين بينما حل المصري في المركز الثانى برصيد 43 نقطة وجاء الأهلى ثالثا برصيد 41 نقطة ولعب 19 مباراة فقط بسبب انشغاله بالمنافسات الأفريقية.

وجاء ترتيب الدورى المصرى كالتالى مع ملاحظة خصم 3 نقاط من الإسماعيلى بسبب العقوبة الموقعة عليه..



ترتيب الدورى المصرى

الإسماعيلى 3 – 0 سموحة

واصل فريق الإسماعيلى سلسلة نتائجه الرائعة محققا الفوز بثلاثية نظيفة على سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ27 للدورى.

أحرز الهدف الأول للإسماعيلى الناميبى شيلونجو فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وأضاف التونسى فخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب الهدفين الثانى والثالث، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 35 نقطة فى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 40 نقطة فى المركز الرابع.

البنك الأهلى 2 – 0 طلائع الجيش

حقق فريق البنك الأهلي فوزا مهما على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري، وأحرز أحمد على هدف التقدم بالدقيقة 9 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز كريم بامبو فوز فريقه بالهدف الثانى فى الدقيقة 92 من ركلة جزاء أيضاً.

فريق البنك الأهلي يكمل سلسلة الانتفاضة لفرق القاع في بطولة الدوري بعد تمكن كل من الإنتاج الحربي ووادي دجلة في تحقيق الفوز في نفس الجولة .

ويستمر البنك الأهلى في المركز السابع عشر رغم فوزه برصيد 22 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازالت لديه مباراتين مؤجلتين.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 .