شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجمد المستحقات ويخصم 50 ألف جنيه من كل لاعب شارك أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، إيقاف مستحقات اللاعبين وخصم 50 ألف جنيه من كل لاعب شارك فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة والتى خسر الفريق فيها بثلاثية دون رد على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع 27 من عمر الدوري.

وكان عامر قد حضر تدريب الفريق الأخير، وطالب اللاعبين بالأداء الرجولى، وتم صرف مكافأة الفوز على بيراميدز تحفيزا للاعبين للحصول على المركز الثالث.



فرج عامر عن عقوبات سموحة

وأعرب أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، عن حزنه الشديد للمستوى الذى ظهر عليه اللاعبون خلال اللقاء والذى وصفه بالفردي.

وواصل فريق الإسماعيلى سلسلة نتائجه الرائعة، محققا الفوز بثلاثية نظيفة على سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ27 للدورى.

أحرز الهدف الأول للإسماعيلى الناميبى شيلونجو فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وأضاف التونسى فخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب الهدفين الثانى والثالث، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 35 نقطة فى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 40 نقطة فى المركز الرابع.