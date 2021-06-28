شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحرز هدفين مباغتين فى سموحة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الإسماعيلى إحراز هدفين متتاليين في سموحة عن طريق التونسى فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 87 وشكرى نجيب بعده بدقيقة، لتصبح النتيجة تقدم الدراويش بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ27 للدورى .

بدأ سموحه المباراة بتشكيل مكون من وجاء تشكيل سموحة على النحو التالى:

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – أحمد حمص

خط الوسط : محمود حليمو – محمد كناريا – أحمد عبد القادر – مصطفى فتحى

خط الهجوم : عبد الكبير الوادى – ديريك نيسيامبى

وسبق للإسماعيلى خوض 4 مباريات مع الفريق السكندري على الملعب المذكور سابقا، حيث فاز فى لقاء وتعادل 2 وخسر مواجهة وحيدة، وله 8 أهداف وعليه 7 أهداف، وحقق كلين شيت في لقاء وحيد.