شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: الخسارة من الإسماعيلي ليست نهاية المطاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن حزنه بعد خسارة فريقه أمام الإسماعيلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض سموحة للخسارة أمام الإسماعيلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد سامي، في تصريحات تلفزيونية :«أشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهر عليه خلال مباراة الإسماعيلي، الخسارة ليست نهاية المطاف، أضاعنا فرص كثيرة في الشوط الثاني، وهددنا مرمى الدراويش في 5 فرص محققة، لم يستطع اللاعبين استغلالها».

وأضاف :«اللاعبون لم يكونوا في حالتهم الفنية في بعض المواقف، وافتقدنا للجماعية في النواحي الهجومية، كان من الممكن أن نعود للقاء لو استغلينا الفرص التي أتيحت لنا»، مضيفًا :«الضغط على اللاعبين بسب المنافسة على المربع الذهبي، من الممكن أن يكون أثر على أدائهم».