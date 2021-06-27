شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يبلغ نهائي الكونفيدرالية على حساب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الرجاء المغربي من بلوغ المباراة النهائية لبطولة الكونفديرالية الإفريقية بعدما تغلب على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي في القاهرة وهي نفس النتيجة التي حسمت مباراة الإياب في المغرب ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمها بطل المغرب.

وبهذه النتيجة يضرب فريق الرجاء المغربي موعداً نارياً مع شبيبة القبائل الجزائرية في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يوم العاشر من يوليو في كوتونو عاصمة بنين.