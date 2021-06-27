شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» بطل مسابقة السباحة للمنطقة الأمنية برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة المركز الأول في منافسات السباحة فئتي الفردي والفرقي، فيما حصلت والإدارة العامة للعمليات الشرطية على المركز الثاني، وجاء مكتب القائد العام ونائبه في المركز الثالث على مستوى نتائج الفرقي، وذلك ضمن فعاليات الأنشطة الرياضية للمنطقة الأمنية بالتعاون مع اتحاد الشرطة الرياضي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا «كوفيد 19»، بحضور العقيد قضيب عبد الله الزعابي نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وأوضح نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة أهمية تنسيب موظفي القطاع الأمني في منافسات السباحة لما لها من أهمية في الارتقاء باللياقة البدنية لدى عناصر القطاع الأمني، مؤكداً مدى حرص القيادة على نشر الثقافة الرياضية بين كافة منتسبيها والاهتمام بها لما لدورها البناء في صحة عناصر العنصر الشرطي وتنمية قدراتهم البدنية والنفسية والذهنية، بما يمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه مشيداً بجهود المشاركين في منافسات السباحة، ومثمناً حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بالجانب الرياضي لدى منتسبيها انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي على الجوانب النفسية والصحية والبدنية لرجال الأمن، وذلك من خلال تنظيمها للعديد من الفعاليات الرياضية على مستوى القطاع الأمني برأس الخيمة، وتسخيرها لكافة إمكاناتها المادية والبشرية لإنجاح الفعاليات الرياضية والمشاركة في المنافسات.