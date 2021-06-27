شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: ذاكرنا سموحة جيدا.. والفوز يقودنا للمنطقة الهادئة بجدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أنه نجح في الحصول على ثلاث نقاط أمام فريق قوى ومنظم، ولديهم لاعبون نجوم، بعد الفوز على سموحة بالدوري.

وقال جلال، في تصريحات له: "ذاكرنا سموحة جيدا وأغلقنا جميع مفاتيح اللعب وضغطنا على المنافس في وسط الملعب، والتوفيق كان حليف لاعبي الإسماعيلي والفوز دفع بموقف الفريق في منطقة هادئة".

وتابع المدير الفني للإسماعيلي: "أغلقنا ملف سموحة وسوف نركز فى مباراة الاتحاد القادمة، وسنعمل على الدفع بعدد من الناشئين عقب مباراة الاتحاد السكندري بعد الاطمئنان على موقف الفريق بالدوري".

وواصل فريق الإسماعيلى سلسلة نتائجه الرائعة محققا الفوز بثلاثية نظيفة على سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ27 للدورى.

وأحرز الهدف الأول للإسماعيلى الناميبى شيلونجو فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وأضاف التونسى فخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب الهدفين الثانى والثالث، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 35 نقطة فى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 40 نقطة فى المركز الرابع.