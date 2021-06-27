شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يحتفل بالإنجاز الأفريقي للناشئين بعد التأهل لكأس العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل اتحاد التنس بالإنجاز الأفريقي للناشئين والناشئات بعدما تمكنوا من التأهل جميعا ولأول مرة فى تاريخ الاتحاد إلى كأس العالم. من جهته قال المهندس وليد سامي، نائب رئيس اتحاد التنس ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للناشئين والناشئات، إنه لأول يتمكن التنس المصرى من تحقيق العلامة الكاملة فى التأهل بالفرق الأربعة مرحلتى 14 و16 عاما بنين وبنات إلى كأس العالم.

وأضاف وليد سامى أن ما تحقق إنجاز كبير يستحقه أبناؤنا وبناتنا كل الشكر والثناء ومجهود وعمل متميز من مدربينا للمنتخبات الأربعة حيث حجز كل فريق منهم بطاقة الصعود الى كأس العالم، موضحا أنه كان لزاما علينا إقامة تكريم فورى للمنتخبات الأربعة عقب الصعود مباشرة وقبل انتهاء المنافسات تقديرا لهم على مابذلوه وعدم التقصير فى أى شىء.

وأكد وليد سامى أن النجاح لا يولد بالصدفة ولكن من خلال تخطيط وعمل دؤوب لمنظومة كاملة مجلس إدارة بقيادة أسطورة التنس المصرى والعربى والأفريقي إسماعيل الشافعى وفريق عمل الاتحاد واجهزة فنية ولاعبين واولياء امور جميعهم تكاتفوا ليحصدوا هذا النجاح فى النهاية.

وأسدل الستار على منافسات بطولة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم وحصدت مصر خلالها نصيب الأسد من بطاقات الصعود أربعة، بينما حصلت تونس على بطاقتين والمغرب مثلها لتصبح كل المنتخبات المتأهلة عربية مائة بالمائة.

وشهد حفل الختام توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى كل مرحلة سنية.