شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: الفوز على بيراميدز وإهدار الفرص وراء الهزيمة من الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروي بنادي سموحة، أن الفوز على بيراميدز والمنافسة على المربع الذهبى كلها عوامل أدت إلى الضغوط على لاعبى فريقه، وتسببت فى الخسارة من الاسماعيلى بثلاثية مساء اليوم، مؤكدا أنه حاول قبل المباراة أن يُخرج اللاعبين من حالة الشد العصبى، إلا أن نقص الخبرات لدى اللاعبين أدى بالسلب.

وأوضح مدرب سموحة أن فريقه افتقد الأداء الجماعى الذى يميز سموحة، وانشغل اللاعبون بالأداء الفردى، كما أن لاعبيه أهدروا فرصا عديدة وسهلة أمام المرمى كانت كلمة السر فى حسم اللقاء.

وأشار أحمد سامى إلى أن لاعبى الإسماعيلى كانوا منظمين والأداء الجماعى لهم كان عاليا جدا، ونجحوا فى استغلال كل الفرص على مرمى سموحة وأحرزوا ثلاثة أهداف.

واختتم أحمد سامى تصريحاته بأن الاستمرار على الأداء بشكل منتظم خلال مشوار الدورى يحتاج إلى مجهود جبار.

واصل فريق الإسماعيلى سلسلة نتائجه الرائعة محققا الفوز بثلاثية نظيفة على سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ27 للدورى.

أحرز الهدف الأول للإسماعيلى الناميبى شيلونجو فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وأضاف التونسى فخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب الهدفين الثانى والثالث، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 35 نقطة فى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 40 نقطة فى المركز الرابع.